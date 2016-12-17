Bursalılar şehitler için toplandı

Orhangazi’de düzenlenen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ‘Teröre lanet şehide saygı’ mitingine binlerce kişi katıldı.



Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu mitingde teröre lanet sloganları atıldı.Cumhuriyet Meydanındaki mitinge Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş, SP İlçe Başkanı Emin Akbulut, DP İlçe Başkanı Baki Bekar, Meclis üyeleri, Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cenan Celebci, oda, kooperatif, kültür dernekleri yöneticileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Teröre lanet okunan mitinge Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, ‘İmralı basılsın apo asılsın’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Vatan sana canım feda’, ‘Meclis uyuma idamı onayla’, Kanımız aksa da zafer İslamın’, ve ‘Vatansız köpekler hesap verecek’ sloganları atıldı. Mitingde STK’lar adına konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Fırat Söğütlü, “Hepimiz bilmeliyiz ki düşman bir değil, vatan topraklarına kast edenler bir değil.Türk Milletinin askeri ve polisinin birçok cephede mücadele etmektedir. Türk toprakları binlerce yıldır olduğu gibi şehitlerimizin kanlarıyla sulanmaya devam ediyor. Selalar okunuyor, dualar okunuyor, helallik veriliyor, tekbirler getiriliyor, şehitlerimiz uğurlanıyor. Tüm güçleri ile topraklarımıza saldıranların iş birliği içerisinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Zor günler geçiyoruz. Terör çocuk yaşlı demeden canlara kast etmekte ve toplumu kaosa sürüklemek istemektedir. Müslüman Türk milletine düşman olan odaklar şunu iyi bilsin ki topraklarımızda hesabı olanların hesabı tutmayacak ve ilahi adalet tecelli edecektir. Bu aziz ve necip milletin kanını dökmek isteyenleri kendi kanları ile boğacağız” dedi.

Sögütlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Düşmanın bir tane olmadığını ifade eden ABD, Rusya ve İran soydaşlarımızı ve Müslüman kardeşlerimizi katletmekte yaşlı kadın çocuk demeden yıllardır olduğu gibi vahşetine devam etmektedir. Yaralarımız günden güne artmaktadır.

Doğu Türkistan’da, Kerkük ve Musul’da, Karabağ’da ve nice Türk İslam coğrafyasında kan ve göz yaşı dinmiyor. İçimizdeki sözde Müslümanlar bu katliamlara neredeyse sevinmektedir.”

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