Bursalılar güneşin tadını sahillerde çıkardı
Bursa’da, yazdan kalma son günlerin tadını çıkaran vatandaşlar soluğu yeni düzenlenen Gemlik sahillerinde aldı.
Edinilen bilgiye göre havaların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi sebebiyle vatandaşlar serinlemek için soluğu denizde aldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Gemlik Kumla sahilleri, yazdan kalma son günlerin tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı.
Onlarca kişi plajda güneşlenip denize girerek yüzmenin keyfini yaşadı.