Bursalılar dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ve Ege ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ve Egeile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa,Yalova, Kocaeli, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova,Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney, Tekirdağ’ın batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri ile gece il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Az bulutlu ve açık 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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