Bursalılar dikkat! Kar geliyor

Bursa’da bugün hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sabah etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakacak. Yetkililer uyardı: Yağışların; ilk saatlerde yağmur, zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öğle saatlerinden sonra Sakarya, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Bursa’da bugün sıcaklık en yüksek 6 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sabah etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakacak.

Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde yağmur, zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öğle saatlerinden sonra Sakarya, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının saat 15.00’den itibaren etkisini göstereceğini ifade etti.

Dikkat! Kar yağışı özellikle Bursa’nın doğu ilçelerinde yoğun olacak!

Kar yağışının Bursa’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olarak 10-20 cm, yüksek kesimlerde ise 20 -50 cm kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor. Yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bursa’da sıcaklık yarın 3 dereceye düşecek. Sabah ve geceyse termometreler eksi 5 dereceye kadar iniyor. Yine kar yağışı etkili olacak.

Perşembe, cuma ve cumartesi günleri de Bursa’da kar yağışı öngörüldü.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Beyaz Cennet Uludağ’da ise bugün yoğun kar yağışı var.

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UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyılarda yağmur şeklinde başlayacak yağışların, öğle saatlerinden itibaren kıyılarda da karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği, bölgede (Sakarya, Düzce, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Bursa’nın doğu ilçeleri) kuvvetli olarak 10-20 cm, yüksek kesimlerde ise 20 -50 cm) kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor. Yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli (20-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege , Batı Akdeniz İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/s) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün beklenen yağışların; Akdeniz ve Ege kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olmak üzere Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekilmektedir.

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