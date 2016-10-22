Bursalılar dikkat! Bugün ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da gerçekleştireceği toplu açılış töreni için 11.00-19.00 arasındaki metro ve otobüs seferleri il genelinde ücretsiz olacak.



AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın Ekim ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Merinos AKKM Başkanlık Salonu’na yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Kılıç, “Metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak”

Miting alanının Osmangazi’de ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda olmasının, kendilerine ayrı bir güç ve heyecan kattığını belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapacağı toplu açılış töreni nedeniyle, il genelinde otobüs ve metro seferlerinin 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını söyledi.

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