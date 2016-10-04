Bursalılar dikkat! Bu tarihlerde sular kesilecek
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alt yapı çalışmaları nedeniyle Osmangazi ilçesinde 04 – 13 Ekim 2016 tarihleri arasında su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi, Alacamescid Mahallesi Tuzpazarı Sokak ve civarında 04 – 13 Ekim 2016 tarihleri arasında, 18:00-08:00 saatleri arasında zaman zaman su kesinti yapılacak.
Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebileceği için vatandaşlardan duyarlı olmalı istendi.