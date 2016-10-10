Bursalı şoför Nebahat, otobüs şoförü olmak istiyor

Bursa’da 10 yıldır TIR kullanan 40 yaşındaki Ayşen Akçay, küçük yaşlardan bu yana hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü yapmak istiyor.



Eskişehir’de T.C.D.D.’nin 8 makinist kızının ardından Bursa’da da 10 yıldır TIR kullanan 40 yaşındaki bir kadın toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için hayal kuruyor.

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşayan, 1’i evli iki çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşen Akçay, çalıştığı fabrikada yaklaşık 10 yıldır TIR kullanıyor. Motosiklet ve iş makinesi dışında tüm sınıflardaki ehliyetlere sahip olan Akçay’ın küçük yaşlardan bu yana gerçekleştirmek istediği tek bir hayali var. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği’nde otobüs şoförlüğü yapma hayali kuran Akçay, bu konuda da Bursa’da kadınlar için öncülük yapmak istiyor. İki çocuk annesi Akçay, trafikte TIR kullanırken karşılaştığı diğer erkek sürücülerden de büyük destek aldığını söylerken, acemi olduğunu düşündüğü diğer kadın sürücülerden bazen kaçtığını da itiraf ediyor.

“Tek hayalim otobüs şoförlüğü”

Çocukluktan beri şoförlük hayalinin bulunduğunu söyleyen Akçay, “Bu hayalimin üstüne gittim. Ne yapmam gerektiğini öğrendim. Başvuracağım mercilere başvurarak gerekli belgelerimi aldım. 10 senedir TIR kullanıyorum. Trafikte zorluklarını yaşıyorum. Bakışlar çok farklı ama genelde olumlu olarak bakıyorlar. İnsanlar çok fazla şaşırıyorlar. Camı açıp da ‘Helal olsun abla sana, devam et’ diyorlar. Ben de el sallıyorum. Benim tek hayalim Buruluş’a girmek ve otobüs şoförü olmak. Başka bir hayalim olmadı. İnşallah olur diye düşünüyorum. Kadın şoförlerden bazen ben bile kaçıyorum. O tabuları bu şekilde yıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bursa’da benim gibi ehliyet sahibi bayanlar da varsa onları da tanımak isterim. Bursa’da birkaç kişi bile olsak, en azından Adana kadar etmesek bile güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“Eşim ve ailem sonuna kadar destek veriyor”

Bu konuda eşinden ve ailesinden de destek aldığını ifade eden Akçay, “Eşim ve ailem sonuna kadar destek veriyor ve arkamdalar. Ailevi olarak hiçbir sorunum yok. Kardeşim ve çocuklarım da arkamda. Ben sadece bekliyorum şu anda” diye konuştu.

“Destek görüyorum ama kimse hala inanmıyor”

Otobüs şoförlüğü yapmak için başvurmadığı yer kalmadığını ifade eden Akçay, “Arkadaşlarımdan inananlar da oldu, inanmayanlar da oldu. İnanmayanlara çok kırgınım. Arkamdan ağza alınmayacak sözler söyledikleri de olmuştur ama ben yine de aldırış etmedim. Yanımda olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Özellikle işyerimde çalışan arkadaşlarım her zaman destekçim oldular. Şu anda bile benden haber bekliyorlar. Çevremden çok destek görüyorum ama kimse hala inanmıyor. ‘Bayandan şoför olmaz’ diye bir tabuyu kırmak istiyorum ben. Nilüfer Belediyesi’nde çalışan bir bayan var. Onu gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bursa’da kadınlar için servis şoförlüğünün öncülüğünü yapanlardan. İnşallah ben de böyle güzel bir şeye öncülük yapabilirim” dedi.

Sürücü eğitmenlerinden Bülent Yolluk ise “Bize böyle bir talep geldiğinde ‘Bir bayanın TIR ihtiyacı neden olabilir?’ diye düşündüm. Daha sonra kendisi bu konuda çok istekli olduğunu, böyle bir şeyi meslek edinmek gibi bir isteği olduğunu söyledi. Biz de öğretimini tamamladık. Bir bayanın kendisine güvenerek böyle bir şeye atılım yapması güzel bir olay bence” dedi.

Kaynak : İHA

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