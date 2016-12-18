Kayseri’de yaşanan terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın için Bayrampaşa’da bulunan Kocatepe Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 3. Kolordu Komutanı Mehmet Daysal, CHP Milletvekili İstanbul Dursun Çiçek, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende şehidin babası Bahri Barçın ve annesi Ayşe Barçın taziyeleri kabul etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirildiği sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Törende önce şehit için dualar eden İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran, daha sonra şehidin cenaze namazını kıldırdı.

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehidin annesi Ayşe Barçın, ablası ve nişanlısı Elif Özcan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı, alınan helalliğin ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.