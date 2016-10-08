Bursalı öğretmenlerin sergisi sanatseverleri bekliyor

Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi el emeği ve göz nuru eserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde grafik öğretmeni olan Sebahat Tuncer ve Derya Kayacık, sulu boya çalışmalarının yer aldığı sergiyi Konak Kültürevi’nde açtı. İki öğretmenin sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz de katıldı.

Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergide 37 eser yer alıyor. Tuncer ve Kayacık’ ın 30 yıllık tecrübelerini yansıtan sergi ilgi gördü. Sergi 14 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak : İHA

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