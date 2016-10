Bursalı kadınlar Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde buluştu

14 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Ak Parti Yenişehir İlçe Kadın Kolları tarafından kutlandı.



Yenişehirli çiftçi kadınların davetli olduğu etkinlikte konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, çiftçiliğin kutsal bir meslek olduğunu anlattı. Çelik, “Alın teri dökerek ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Bunun huzuru içindesiniz. Bu huzurunuz, yaptığınız işin kutsallığından kaynaklanıyor. Tarımdaki sorunları çözmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Yenişehir biberinin yurtdışındaki ülkelere ihracatı için büyükşehir belediyesi ile başlattığımız girişimi buna örnek verebiliriz” dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl da, çiftçilerin sorunlarını bildiklerini belirterek, “Bu sorunların çözümü için çalışıyoruz. Sulanabilir alanları genişleyen ilçemizde, tarımsal faaliyetler daha modern koşullarda yapılıyor. İlerleyen dönemlerde sorunlarımızın en aza indiğini göreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin ise, kadınların hayatın her alanında yer aldığını vurguladı. Şahin, “Tarım sektöründe kadının yeri yadsınamaz. Tarla süren, çapa yapan, hasat eden ve her türlü tarım makinesini kullanabilen kadın çiftçilerimiz bu alanda büyük emek harcıyor. Kadınlar, hayatın her alanında üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail