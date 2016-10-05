Bursalı işadamları Azerbeycan’a çıkarma yaptı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi üyeleri, Uluslararası Rekabeti Geliştirme (UR-GE) projesi çerçevesinde Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX-2016’da stant açtı. Uluslararası firmalarla görüşme imkanı bulan Bursalı işadamları, önemli işbirliklerinin temellerini attı.

Türkiye’de en fazla UR-GE projesini yürüten BTSO, firmaların ihracatına katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı destekler kapsamında BTSO Uzay Havacılık ve Savunma (UHS) Kümelenmesi üyesi firma temsilcileri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl ikincisi düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX-2016’yı ziyaret etti. 34 ülkeden 216 şirket ve 19 ülkeden 25 resmi heyetin katılım sağladığı önemli buluşmada BTSO da stant açarak Bursa’nın sektördeki gücünü ve firmalarının kaabiliyetlerini yabancı ziyaretçilere anlattı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ve UHS Kümelenmesi Başkanı Mustafa Hatipoğlu başkanlığındaki heyet fuar boyunca savunma sektöründeki yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulurken firmalarla da doğrudan görüşme imkanı yakaladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK BURSA STANDINI İNCELEDİ

Fuarı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, BTSO tarafından kurulan standı yakından inceledi. Bursalı firmalarla tek tek görüşen Bakan Işık Alida Motor tarafından üretilen hava soğutmalı içten yanmalı motoru yakından inceledi. Firma sahibi Fahri Dönmez’den motor hakkında teknik bilgi alan Bakan Işık, UHS Kümesinin teklifi üzerine, halen TAI’nin ürettiği TURNA Hedef Uçak’ta ve diğer milli projelerde Bursalı firma tarafından üretilen motorun kullanılabilirliğinin araştırılacağını ifade etti.

Bursa UHS Kümelenmesi’nin teknik kabiliyetleri konusunda Bakan Işık’a detaylı bilgi veren Küme Başkanı Mustafa Hatipoğlu, Bursa olarak talip oldukları projeleri daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebileceklerini ifade ederek savunma sanayi projelerinden daha fazla pay almayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa’nın uzay, havacılık ve savunma sanayindeki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Fikri Işık, Bursalı firmaları heyecanlarından dolayı tebrik etti.

“FİRMALARIMIZ ÖNEMLİ TECRÜBELER KAZANIYOR”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, UR-GE projesi kapsamında UHS Kümelenmesi’nin gerçekleştirdiği ziyaretin firmalara yeni tecrübeler kazandırdığını ifade etti. UHS Kümelenmesi olarak daha önce Brezilya, Fas ve Amerika gibi ülkelerde önemli temaslar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Duran, “Odamız, Bursa’yı uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde Türkiye’nin üretim üssü yapma konusunda önemli adımlar atıyor. Bu sayede firmalarımızın sahip olduğu üretim potansiyelini ortaya çıkartıyoruz. Bu ziyaretlerin firmalarımıza doğrudan işbirliği fırsatı yakalamak ve yeni teknolojileri yakından takip etmek adına önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

BURSA’NIN SEKTÖRDEKİ GÜCÜ ANLATILDI

UHS Kümelenmesi sayesinde firmalar arasında çok güzel bir sinerjinin yakalandığını anlatan Kümelenme Başkanı Mustafa Hatipoğlu ise, “Firmalarımız bu sinerji sayesinde hem kendi aralarındaki işbirliklerini güçlendirdi, hem de yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. ADEX Fuarı’nın da firmalarımıza tecrübelerini artırma noktasında önemli faydalar sağladı. Önümüzdeki süreçte de uzay, havacılık ve savunma sektörlerindeki stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Mustafa Hatipoğlu ayrıca, fuar seminer salonunda katılımcılara Bursa’nın sektördeki gücünü, BTSO’nun projelerini ve UHS Kümelenmesi’nin faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

ALİDA MOTOR’A PAKİSTAN’DAN YAKIN İLGİ

Savunma sanayiinde uluslararası anlamda adından söz ettiren birçok firma ile birebir görüşme imkanı yakalayan Bursalı firmalar önemli işbirliklerinin de temellerini attı. Paramotor ve İnsansız Hava Aracı (İHA) motoru üreten Bursalı Alida Motor firması fuar süresince yabancı sektör temsilcilerinin ilgi odağı oldu. Firma sahibi Fahri Dönmez, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile 3 gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kendileri gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çok beğendi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nde eğitim amaçlı kullanılmak üzere 50 adet paramotor ve teknik destek için bizden talepte bulundular. Sunduğumuz teklif kabul edilirse Pakistan Hava Kuvvetleri’nde Bursa’da üretilen paramotorlar kullanılacak. Ayrıca iki teknisyene de bünyemizde eğitim vereceğiz” dedi.

Fuar kapsamında Azerbaycan’a giden BTSO heyeti ayrıca düzenlenen akşam yemeğinde Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker’den Bakü’nün ticaret potansiyeli hakkında bilgiler aldı.

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