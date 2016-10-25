Bursalı gencin acı ölümü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan genç kurtarılamadı.

Geçen hafta Yeni Sahil’de meydana çıkan yangında, Çağrı Temel dumandan zehirlendi. 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Kocaeli’ne sevk edilen Çağrı Temel, dün gece hayatını kaybetti.

Gemlik’te inşaat işleri ile uğraşan ve geçen ay nişanlandığı öğrenilen Temel’in ölümü ailesini üzüntüye boğdu.

Çağrı Temel’in ailesi ve nişanlısının Ankara’da olduğu, cenazenin de burada toprağa verileceği kaydedildi.

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