BursaFotoFest`te fotoğraflar ödüllendirildi

Bu sene ‘Kent Diyalogları’ temasıyla 6.’sı yapılan BursaFotoFest kapsamında düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (Bufsad) işbirliğiyle düzenlenen 6. BursaFotoFest, Cumhuriyet Caddesi’ndeki coşkulu festival yürüyüşünün ardından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) açılış programıyla devam etti. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bufsad Başkanı Serpil Savaş, Festival Kuratörü Kamil Fırat, Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Coşkun Aral, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafa gönül vermiş amatör fotoğrafçılar katıldı.

“Buradaki medeniyetin izleri her yere yansıyacak”

Festivalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kültür ve medeniyetin başkenti Bursa’nın fotoğraf sanatıyla da özdeşleştiğini söyledi. Bu sene 6’ncısı yapılan fotoğraf festivalinin Türkiye’nin alanındaki ilk festival olduğunu hatırlatan Altepe, festivalin her sene daha iyi olduğunu ve güzel izler bıraktığını belirtti. Türkiye’nin yaşadığını sıkıntılara rağmen festivalin büyüyerek ve ilgi görerek devam ettiğini ifade eden Altepe, bu sene 6.’sı yapılan sanatsal programda çok sayıda hatıra biriktirdiklerini dile getirdi. Bu sene festivalin ana temasının ‘Kent Diyalogları’ olduğunu hatırlatan Altepe, Bursa’nın bu konuda zengin bir şehir olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin geçirdiği zor sürece rağmen festivalin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Altepe, “Bu sene 69 şehirden katılım sağlandı. 56 ülkeden 1157 eser yarışmaya katıldı. Fotoğraf tutkunları bir hafta boyunca fotoğrafın üstatlarıyla buluşarak, sanat diyaloğuna girecekler. Bizler de bu tarz ortamların artarak deva etmesini önemsiyoruz. Bu festivaller sayesinde ülkemizi, şehrimizi ve insanımızı tanıtıyoruz. Bursa’dan on binlerce fotoğraf karesi dünyanın dört bir tarafına ulaşacak. Buradaki medeniyetin izleri her yere yansıyacak. Sevginin, barışın ve kardeşliğin yayılması açısından festival önem taşıyor. Festivale ilk gününden bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. BursaFotoFest’i her sene düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

“15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi’ni de izlenime sunduk”

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise, sanatın güzelliklerin bir yansıması olduğunu belirtti. İnsanı çocukluk dönemine götürenin, geçmişe yolculuk yaptıranın ve zamanı donduranın sihirli kareler olduğunu söyleyen Çepni, sihirli karelerin ustalarını Bursa’da ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bursa Kent Konseyi’nin Türkiye’nin en aktif ve en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Çepni, Bursa Kent Konseyi’nin hayatın her alanına dokunmaya çalıştığını söyledi. 6 sene önce başlayan yolculuğun, bugün meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Çepni, artık Bursa’nın da dünyanın sayılı fotoğraf festivallerinden birisine ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. BursaFotoFest’in hem her sene sergiler yapabilen, hem de bir tema başlığıyla konu işleyerek güzel fotoğrafları ödüllendirdiği uluslararası yarışma düzenlediğini söyleyen Çepni, “2011’de ‘Karşılaşmalar’, 2012’de ‘İnsanlığın İzleri’, 2013’te ‘Hayatın Renkleri’, 2014’te ‘Birlikte Yaşamak’ ve 2015’te ‘Göç’ temasıyla çıktık. Bu sene ‘Kent Diyalogları’ gibi önemli bir konuyu huzurlara getirdik. Merinos AKKM Fuar Alanı’nda açtığımız fotoğraf sergisi kapsamında ’15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi’ni de izlenime sunduk. Dünya bugün iletişime, dostluğa, kardeşliğe ve merhamete daha fazla muhtaç. Belki fotoğrafla iletişim kanalları tekrar açılır. Bu çalışmalarda bizlere destek veren Bufsad’a, Kuratör Kamil Fırat’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Ülkemizin geçtiği zor süreçte festivale katılarak bizleri yalnız bırakmayan sanatçılarımıza ve fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu sene 56 ülkeden binlerce eser arasından seçilerek dereceye giren eserlerin ödüllendirildiği anlatan Çepni, aynı zamanda Merinos AKKM Fuar Alanı’nda 60’ın üzerinde sergide de yüzlerce fotoğrafı ve fotoğraf sanatçısının özel çalışmalarını izleme fırsatı bulunacağını aktardı.

Bufsad Başkanı Serpil Savaş, Bursa’nın sanat adına sayısız değeri bünyesinde barındırdığını ifade etti. Fotoğraf sanatının güzelliklerini Bursalılarla buluşturan Türkiye’nin ilk fotoğraf festivali olan BursaFotoFest’in 6 yaşında olduğunu hatırlatan Savaş, “FotoFest fikrini oluşturanlara, hazırlanmasında yoğun emek harcayanlara Bufsad olarak teşekkür ediyor, önemli bir programın parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. FotoFest ile Bursa’nın marka şehir olmasında ışığın şiirini yazanlar olarak adım adım ilerliyoruz. Bufsad olarak Bursa tarihinin tanıklarıyız. Bursa’yı belgeleyerek zaman içinde geleceğe taşıyacağız” dedi.

“BursaFotoFest kendine özgü bir festivaldir”

BursaFotoFest Kuratörü Kamil Fırat ise, bundan 6 sene önce Bursa’da fotoğraf adına bir meşale yakıldığını, bu meşalenin uluslararası ölçekte tanınabilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Festivalin bugünlere gelmesinde kişi ve kurumlardan oluşan büyük ailenin emeği bulunduğunu belirten Fırat, “BursaFotoFest kendine özgü bir festivaldir. Her sene bir temayla ortaya çıkıyor. Bu tema, hem fotoğrafın kendisine, hem de dünyaya mesaj veriyor. Bu sene tema kent diyaloglarıydı. Bugün dünyaya bakıldığında en çok ihtiyaç duyulan kavram. Diyalog olmadığında bir arada yaşamak ortadan kalkıyor. Bizler fotoğraflarımızla aracı olmak istedik. Bütün çabamız, dünyada ve Türkiye’de Bursa’nın markasını daha yukarılara taşıyabilmek, bu platformda tüm fotoğrafçıların yer almasını sağlamak. Fotoğraf, çok güçlü bağ kurucudur. Bugünün dünyasında ilaç olabileceği bir gerçektir. Fotoğrafla hem uğraşmak, hem de bakmak gerekiyor. Festivale katılan fotoğrafçılara ve emek harcayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından uluslararası fotoğraf yarışmasının ödül törenine geçildi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bufsad Başkanı Serpil Savaş, Kuratör Kamil Fırat, Vali Yardımcısı Ergün Güngör tarafından sahiplerine verildi. Programın son bölümünde Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler’i anlatan ‘İstanbul’in Gözü’ adlı belgesel film gösterildi.

Yarışma sonucu;

Birinci – Sami Uçan – İstanbul

İkinci – Doğukan Polat – Sstanbul

Üçüncü – Dina Oganova – Gürcistan

Mansiyon (1) – Rıza Aydan Turak – İstanbul

Mansiyon (2) – Serkan Ülker – İzmir

Mansiyon (3) – Ufuk Akarı – İstanbul

Mansiyon (4) – Rasul Guliyev – Azerbaycan

Mansiyon (5) – Uğur Çimen – İstanbul

Mansiyon (6) – Tuğba Yüksel – İstanbul

