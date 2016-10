BursaFotoFest Dünya`yı Bursa`ya taşıyor

Bursa’da bu yıl ‘Kent Diyalogları’ temasıyla 6.’sı düzenlenen ve Türkiye’nin ilk uluslararası fotoğraf festivali olan BursaFotoFest, 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak festival yürüyüşüyle başlıyor. 5-10 Kasım tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak olan festivalde; George Georgiou, Elena Chernyshova, Nevzat Çakır ve Sinan Çakmak gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçılar anılarını ve çalışmalarını paylaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (BursaFotoFest) tanıtım toplantısı, Merinos Gölpark’ta gerçekleştirildi. Belediye bürokratlarının, fotoğraf severlerin ve Bursa Kent Konseyi gönüllülerinin katıldığı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu yıl ‘Kent Diyalogları’ temasıyla düzenlenen festivalin, yurtiçi ve yurtdışından toplam 130 fotoğrafçının katılımıyla yapılacağını ve sanatçıların çalışmalarının da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) sergileneceğini söyledi.

“BursaFotoFest Bursa’nın şansı”

Başkan Altepe, BursaFotoFest’in kentin önemli bir şansı olduğunu ifade ederek, “2011 yılından bu yana Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en önemli sanatsal etkinliklerinden biri haline gelen ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (BursaFotoFest) bu yıl 6.’sını gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın şansı olan BursaFotoFest dünyanın dört bir tarafındaki fotoğrafa gönül verenleri bu yıl da artan bir coşkuyla Bursa’da buluşturacak” dedi.

BursaFotoFest’in ilk yılında gördüğü ilginin ardından, Bursa’yı ve Türkiye’yi marka yapacak olan festivalin her yıl yapılmasına karar verildiğini söyleyen Başkan Altepe, yeni teknolojilerle birlikte fotoğrafa olan ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, “BursaFotoFest, her geçen yıl markalaşma yolunda önemli mesafe alıyor. Bundan sonra da gelişerek devam edecek. Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip olan Bursa, fotoğrafa gönül verenler için adeta bulunmaz bir kaynak. Bu nedenle şehrimiz 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da BursaFotoFest ile birlikte yüzlerce fotoğraf tutkununu ağırlayacak. 2011 yılında ‘Karşılaşmalar’ temasıyla, 2012’de ‘İnsanlığın İzleri’, 2013’de ‘Hayatın Renkleri’, 2014’de ‘Birlikte Yaşamak’ ve 2015’de ise ‘Göç’ başlığıyla düzenlediğimiz festivalimizi, bu yıl 5-10 Kasım tarihlerinde ‘Kent Diyalogları’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Her yıl, Türk ve dünya fotoğrafçılarını, Bursa’da buluşturan festivalimizde bu sene de farklı ülkelerden gelen yerli ve yabancı 130 fotoğraf sanatçısını kentimizde ağırlayacağız” diye konuştu.

Başkan Altepe, BursaFotoFest’in Kosova, İtalya, Rusya, İngiltere, Norveç, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerden de birçok fotoğrafçı ve editörü ağırlayacağını belirterek, Türkiye’den ise aralarında Nevzat Çakır, Sinan Çakmak, Yusuf Murat Şen, Engin Güneysu, Abdullah Hekimhan ve Alberto Modiano gibi isimlerin bulunduğu fotoğrafçıların festivalde yer alacağını sözlerine ekledi. Başkan Altepe, festivalde paneller ve söyleşilerin de gerçekleştirileceğini kaydederek, “Söyleşilerde usta fotoğrafçılar çalışmalarını ve anılarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaşacak. BursaFotoFest’te düzenlenecek panel, portfolyo ve atölye çalışmalarında fotoğraf tutkunları sanatçılarla bir araya gelme şansı yakalayacak.

Öte yandan festival kapsamında aynı tema altında ‘Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ da düzenlendi. Yarışmaya 56 ülkeden 1147 fotoğraf tutkunu binlerce fotoğraf gönderdi, Türkiye’den 69 ilimizden de katılım sağlandı” şeklinde konuştu.

Yoğun ilgi gururlandırdı

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni de Bursa’da fotoğraf festivalinin 6.’sının gerçekleştirilmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin zor günlerinde BursaFotoFest’in Bursa’ya moral kaynağı olduğunu ve festivale gösterilen yoğun ilginin sevindirdiğini söyledi. Bu yıl katılımın daha da arttığını belirten Çepni, organizasyonun çok üst düzeyde bir festival halini alışından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Çepni, festivaldeki yarışmaya da ABD’den Hindistan ve Nijerya’ya kadar katılım olduğunu sözlerine ekleyerek, dünyanın nabzının Bursa’da atacağını kaydetti.

BursaFotoFest Küratörü Kamil Fırat da festivalin kent için değerine işaret ettiği açıklamasında, her yıl ilginin arttığını etkinliğin daha da kurumsallaştığını vurguladı. Fırat, Kurumsallaşmanın da hem katılımcı sayısını hem de sergilerin kalitesini olumlu ölçüde etkilediğini belirtti.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise Bursa’da fotoğraf sanatının gelişmesi adına, kentin marka değerine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Savaş, Bursa’nın değerlerinin fotoğrafla geleceğe taşınacağına dikkati çekti.

BursaFotoFest’in 6. yıl içeriği

BursaFotoFest, 05 Kasım 2016 Cumartesi saat 16.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenecek ‘Festival Yürüyüşü’ ile başlıyor. Aynı akşam saat 19.00’da ise Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda ‘Festival Açılışı ve Yarışma Ödül Töreni’ düzenleniyor. Ödül töreninin ardından ise Ara Güler Hakkında Belgesel Film “İstanbul’un Gözü” adlı yapım gösterime sunulacak.

BursaFotoFest 2016 kapsamında birçok panel, toplantı, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Bu yılın yeniliği ise daha fazla genç fotoğrafçı çalışmalarını BursaFotoFest’te sergileme imkanı bulması… Küratörüğünü Kamil Fırat’ın üstlendiği festivalin ‘Onur Kurulu’nu ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni oluşturuyor.

Barış Karamuço (Kosova), Chiara Ferronato (İtalya), Elena Chernyshova (Rusya), George Georgiou (İngiltere), Espen Rasmussen (Norveç), Harry Gruyaert (Belçika), Banja Rathnov (Danimarka) gibi yurtdışından birçok fotoğrafçı ve editörü ağırlayacak. Türkiye’den ise aralarında Nevzat Çakır, Sinan Çakmak, Yusuf Murat Şen, Engin Güneysu, Abdullah Hekimhan ve Alberto Modiano gibi isimlerin bulunduğu fotoğrafçılar festivalde yer alacak. Söyleşilerde usta fotoğrafçılar çalışmalarını ve anılarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaşacak. BursaFotoFest’te düzenlenecek panel, portfolyo ve atölye çalışmalarında fotoğraf tutkunları sanatçılarla bir araya gelme şansı yakalayacak.

Festival kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazananlar da açılış akşamında düzenlenecek törende ödüllerini alacaklar.

