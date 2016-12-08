Bursa’dan UNESCO’ya çini tepkisi

UNESCO’nun çiniyi seramik ile aynı kategoride dünya mirası listesine dahil etmesi İznikli çinilerin tepkisine sebep oldu.

İznikli çini ve seramik sanatçısı Adil Can Güven, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınanın aslında çini değil seramik olduğunu öne sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yaptığı çinilere “sanat eseri” unvanı verilen Adil Can Güven, “Türk Patent Enstitüsü’nce coğrafi alan işaretinde İznik çini olarak gösterilmekte. İsmi çini ile tescilli bir ilçede asırlar evvel başlamış olan bu sanatın UNESCO tarafından somut olmayan kültürel değer olarak gösterilmesi ayıptır” dedi.

İznik’in çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Güven, “İznik, eserleriyle, kültürüyle ve tarihiyle dünyanın en önemli yerlerinden biri. İdarecilerimiz bu yüzden İznik’in kültürel miras listesine alınmasını istedi. Bu uzun bir süreç. Değerlerin uzun bir süre korunabilmesi lazım. Fakat İznik’ten önce çini miras listesine girdi. Bu, kendi markamız olan İznik çinisi için bir sevinç kaynağı oldu. Ancak, somut olmayan kültürel değer olarak görüldü. Çini somut bir olaydır. Bunu üreten, değerlendiren, bilgi ve becerisiyle yapan, gelecek nesillere aktarmayı başarabilenler somut olmayan değerdir. İznik çinisinin sadece somut olmayan değerleri miras listesine alınmıştır. İznik çinisi listeye alınmadı. Çanakkale, Avanos, Kütahya ve Konya gibi bütün seramik merkezlerinde üretilen diğer seramikler ile beraber çini olarak listeye girdi. Bu çok üzücü. İznik çinisine sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

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