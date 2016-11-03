Bursa’dan Hollanda’ya armut ve ayva ihracatı başladı

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş., Almanya’ya siyah incir ve Hollanda’ya Yenişehir biberi ihracatlarının ardından şimdi de yine Hollanda’ya ‘Santa Maria Armudu’ ve ‘Deveci Armudu’ ile ayva ihracatını da başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasının çiftçinin yüzünü güldüreceğini belirterek, çiftçiye destek yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere fide, fidan, yem bitkisi tohumu, hayvan barınakları ve koyun desteklerinin yanı sıra ürün toplama merkezleri, süt tesisi, biber kurutma tesisi gibi yatırımlara ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ürünlerin pazarlanması noktasında da önemli bir aktör haline gelmeye başladı. Dünya pazarlarında yer bulabilecek kalitede olmasına rağmen, iç piyasada fiyatı oldukça düşen ürünlerin hak ettiği değeri bulması amacıyla Tarım A.Ş. aracılığıyla ihracata yönelen Büyükşehir Belediyesi, Almanya’ya yapılan siyah incir ihracatı ve Hollanda’ya yapılan Yenişehir biberi ihracatının ardından şimdi de ayva ve armuda Hollanda pazarında yer buldu. Tarım A.Ş. tarafından üreticiden alınan ‘Santa Maria Armudu’ ve ‘Deveci Armudu’ ile ayvayı taşıyan tır, Gürsu’dan Hollanda’ya gitmek üzere yola çıktı.

“Avrupa’ya armut ve ayva ihracatını yapıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş ve Gürsu Ziraat Odası işbirliğiyle Hollanda’ya yeni bir ihracatın gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Avrupa’ya armut ve ayva ihracatını yapıyoruz. Bu da bu konuda bir ilk oluyor. Artık yeni dönem, Bütünşehir ve Büyükşehir uygulamasıyla her alanda tarımın desteklenmesi ile sulu tarımın da en güzel şekilde yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın örnek olduğunu ifade eden Başkan Altepe, Türkiye de ilk defa bir tarım şirketi kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu sayede kısa bir zamanda hibeler, eğitimler ve ihracat ile üreticiyi desteklediğini belirtti.

Ürünler gerçek değerini buluyor

Büyükşehir’in devreye girmesiyle ihracatı yapılan incir ve biberin değerini bulduğunu ve üreticinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli ve yüksek verimli üretim desteklenirken bir yandan da bu ürünlerin pazarlanmasını da önemsiyoruz” dedi.

Üretilen ürünlerin dörtte üçünden fazlasının yurtdışına ihracatının yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, “Dış pazarları da bulabilmek çok önemli. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarım şirketimizle birlikte, dış dünyayla köprüleri kurmaya gayret ediyoruz. Bursa’daki üreticinin malı heba olmasın, üreticimiz daha yüksek gelirler elde etsin, köyler göç vermesin ve üretim artarak devam etsin diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Altepe, tüm dünyaya ihracatın gerçekleşmesi hedefiyle üreticiye destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda hareket ederek meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın dünya çapında en önemli ürünlerinden olan ‘Santa Maria’ ve ‘Deveci’ armutları ile ayvanın ihracatı için çalışmamızı başlattık ve ilk tır Hollanda’ya gidiyor. Bunlar hep başlangıç” diyerek her geçen gün ihracat ağının genişleyeceğini söyledi.

Başkan Altepe, Gürsu Ziraat Odası ile iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında, Avrupa standartlarına uygun ve kaliteli ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiğini de dile getirdi.

“Üreticinin emeği heba olmayacak”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ederek, “Çiftçimizin, köylümüzün 1 yıl boyunca verdiği emeğin heba olmaması için artık devlet desteğiyle bu işler yürümeye başladı. Bu da üreticimize güven vermiş oldu” diye konuştu.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise Bursa’daki üreticiye katkılarından dolayı Başkan Altepe’ye teşekkür ederek, “Bölgemiz Türkiye’nin armudunun dörtte birinin yetiştirildiği bir bölge. İhracatta ve piyasada bazı sıkıntılarımız var. Ama Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. ile bu uygulamayı başlatması, çiftçinin yalnız kalmadığını, yanında Büyükşehir gibi güçlü yapının olduğunu gösteriyor. Bu çalışma 2017 yılında inşallah daha iyi olacaktır. Gürsulu çiftçiler olarak bu hizmetin devamını bekliyoruz” dedi. Başkan Altepe, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez’den bölgedeki tarımsal üretim hakkında detaylı bilgiler de aldı.

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