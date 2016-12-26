Bursa’dan Halep’e yardım eli

Büyük bir dramın yaşandığı Suriye’ye bir yardım eli de Uludağ Üniversitesi’nden uzandı. Uludağ Üniversitesi’nde Halep’teki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardımlar Türk Kızılay’ı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Suriye’de insanlık tarihinin en büyük dramlarından birinin yaşandığına dikkat çekerek, “Halepli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için ülkemiz çok önemli çalışmalar yürütürken, oradaki kardeşlerimize temel gıda ve giyecek desteği vermek üzere Türk Kızılay’ı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyası dört gün sürdü ve büyük ilgi gördü. Toplanan yardımlarımızı Türk Kızılay’ı aracılığıyla Halep’e gönderdik. Destekleri için bütün çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu acıların en kısa sürede sona ermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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