Bursa’dan dünyaya barış ve sevgi mesajları

Bursa Kent Konseyi “Dünya Kız Çocukları Günü’ münasebetiyle hazırlanan programda, aynı sahneyi paylaşan Suriyeli ve Bursalı kız çocukları dünyaya barış ve sevgi mesajları verdi.



Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle yetim kalan kız çocuklarına hem moral vermek, hem de sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla Bursa Kent Konseyi 2026 Çalışma Grubu tarafından “Dünya Kız Çocukları Günü’ programı düzenlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’ndaki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Başkanı Yüksel Yeni, Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ve gönüllüleri, Suriyeli anneler ve kızları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

“İslam dünyası el ele vererek, kenetlenerek tekrar şahlanacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülünde BM kurulunca kabul edilen ’11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. “Kız çocuklarımız geleceğimizdir” diyen Başkan Altepe, kız çocuklarının birikimli, eğitimli, vizyon sahibi olmasının önemine dikkat çekti. Kız çocuklarının Türk toplumunda ve İslam medeniyetinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Altepe, “Batı medeniyeti Orta Çağ’da karanlık devri yaşarken İslam medeniyeti kadına her zaman önem vermiştir. Dünyaya insanlığı, medeniyeti, bilimi öğreten bir milletiz. Son dönemde yaşanan olumsuz olaylardan kız çocukları başta olmak üzere çocuklarımızın etkilenmesini istemiyoruz. Çatışmalardan zarar görmesinler. Tarih boyunca millet olarak bu konuda hassas davrandık. Bu konuda her zaman örnek olduk. Savaşın bitmediği Ortadoğu’da çocukların kendi geleceğini yönlendirmesini, kendi kararlarını kendilerinin vermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak her zaman bunun için destek verdik” dedi.

Tarih boyunca göçlerin sıkıntılar ve mağduriyetler getirdiğini ifade eden Altepe, Bursa’nın da yoğun göç alan bir bölge olduğunu hatırlattı. Sultanlar şehri Bursa’nın kendisine sığınlara her zaman kucak açtığını anlatan Altepe, İslam aleminin gelişmesini ve güçlenmesini istemeyenler Irak’tan sonra Suriye’yi de boş bırakmadığını, saldıranların farklı coğrafyalarda her türlü zulmü işlediğini söyledi. Buna rağmen medeniyet deyince kendilerini öne çıkarmaya çalıştığını belirten Altepe, “Dünyanın bugün her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı var. Şimdi İslam dünyası el ele vererek, kenetlenerek tekrar şahlanacak. Mağdur olan kim varsa ona sahip çıkacağız. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Suriye’den gelenler de artık bütünleştik. Bursa’da hangi atölye ve fabrikaya girsek Suriyeli kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Hepsi bu ülkenin ve bölgenin geleceği için çalışıyor. Bizler ensar olarak yapmamız gereken herşeyi yapmaya devam edeceğiz. Dostluk, kötü günde belli olur. İnsanlar da bugün de ne derece insan ve medeni olduğu belli olur. Bizler Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’daki tüm sıkıntılı yerlere yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sevgi, şefkat ve merhamet iklimini kız çocuklarımız sağlayacak”

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise, Türkiye’nin öncülüğünde 2012’den beri kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nde Suriyeli kızları ve ailelerini ağılamaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Bursa’nın çok farklı ülkelerden insanları barındırdığını ve kardeşçe yaşadığını anlatan Çepni, “Dünya sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bunun merkezinde Ortadoğu ve Suriye var. Kız çocuklarımızla birlikte Suriyeli kızların da birlikte olmasını, ele ele gönül gönüle olduklarını göstersinler istedik. Dünyaya buradan mesaj versinler. Dünyanın sevgiye ve kardeşliğe şiddetle ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken yaşanan olaylar haklı olduğumuzu gösterdi. İnsan hakları diyenler insan haklarını ihlal ediyor. En değerli varlıklarımızı, geleceğin annelerini, toplumun yapı taşlarını gündeme taşımak istedik. Sevgi, şefkat ve merhamet iklimini kız çocuklarımız sağlayacak” dedi.

Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Başkanı Yüksel Yeni, Suriyeli göçmenleri Türkiye’nin bağrına bastığını, yüreklerini açtığını ve yaşam konforunu paylaştığını aktardı. Bursa’nın yöneticileri ve vatandaşlarıyla tüm çeşitliliği kucakladığını söyleyen Yeni, Suriyelilerin de Bursa’da kendilerini memleketlerin de gibi rahat hissettiğini ifade etti. Savaş mağdurlarının, kız çocuklarının ve yetimlerin sahiplenilmesinde Bursa’yı dünyaya örnek gösteren Yeni, “Çocuklarımızın birçok ayrıma tabi tutulduğu şu dönemde Türkiye, Suriyelileri kendi vatandaşlarından ayırmamaktadır. Eğitim ihtiyaçlarını dahi kendi sistemine dahil ederek karşılamaktadır. Dünya, Türkiye’nin ve Türk halkının bu tür davranışlarını örnek almak zorundadır” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi 2026 Çalışma Grubu Temsilcisi Mutlu Çınar, Bursa’nın fethinin 700. yıldönümünün hazırlıklarının en iyi şekilde yapılması amacıyla kurulduğunu anlattı. Bursa’nın fethinin, hayatı göç yollarında geçen Hayme Ana’nın vasiyetinin ilk meyvesi olduğunu söyleyen Çınar, Hayma Ana’nın göç yollarında çektiğini sıkıntıların benzerini yaşayan Suriyeli kızları ile Orhanelili kızları buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Suriyeli kızların hazırladığı şiir dinletisi sahnelendi. Türkiye’de öğrendikleri şarkıları da Türkçe seslendiren Suriyeli çocuklar, salonu dolduranlardan alkış aldı. Orhaneli’den gelen kız çocuklarının da yöresel dans gösterisi sergilediği programın sonunda, kız çocukları tarafından hazırlanan resim sergisi izlenime açıldı.

