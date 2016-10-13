Bursa’da zeytin festivalinde altın yağacak

Bu yıl 38.’si düzenlenecek olan Orhangazi Zeytin Festivali’ndeki yarışmalar ve dereceye girenlere dağıtılacak ödüller belirlendi. Yarışmalarda Birinci olanlara 2 adet Cumhuriyet Altını, İkinci olanlara 1 Cumhuriyet Altını ve Üçüncü olanlara ise 1 adet Yarım altın verilecek.



Bu yıl 38.si düzenlenecek olan Zeytin Festivali için yarışmalar belli oldu. Zeytinyağlı yemek ve tatlı yarışması, Zeytin ile alakalı kompozisyon yarışması, Bahçe bakım ve Kaliteli Dane yarışmalarının düzenleneceği komite tarafından belirtildi. Zeytinyağlı yemek ve tatlı yarışmasının son katılım tarihinin 20 Ekim 2016 olduğu belirtilirken yarışmanın 22 Ekim 2016 Cuma günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

Zeytinyağlı yemek ve tatlı yarışmalarına katılmak isteyenlerin Orhangazi Halk Eğitim Merkezi’ne başvurmaları gerekecek.

Kompozisyon yarışmasının ise son başvuru tarihinin 14 Ekim olduğu belirtilirken yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde oluşturulacak komisyon ise 17-19 Ekim tarihleri arasında sonuçları belirleyecek.

Bahçe Bakım yarışmasının son katılım tarihi 28 Ekim olurken sonuçlar 7 Kasım’da açıklanacak. Kaliteli Dane Yarışmasına katılmak isteyen üreticiler ise 4 Kasım tarihine kadar başvuru yapacak sonuçlar 6 Kasım tarihinde açıklanacak. Bu iki yarışmaya katılmak isteyenler ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvuru yapacak.

Yarışmalarda Birinci olanlara 2 adet Cumhuriyet Altını, İkinci olanlara 1 Cumhuriyet Altını ve Üçüncü olanlara ise 1 adet Yarım altın verilecek. Ayrıca Zeytinyağlı yemek ve tatlı yarışmasında mansiyon ödülü verilecek. Mansiyon ödülü kazanacak olan yarışmacıya ise 1 adet çeyrek altın hediye edilecek.

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