Bursa’da zehir tacirlerine nefes kesen operasyon

İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getiren zehir taciri, nefes kesen takibin sonunda yakalandı.



İstanbul’dan aracına 10 kilo 200 gram esrar yükleyen Halil İ, valizin içerisine sakladığı uyuşturucuları satmak üzere Bursa’ya doğru yola çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracı İstanbul’dan MOBESE kameralarıyla takibe aldı. Aracın en son Gemlik ilçesinde MOBESE kamerasına takıldığını belirleyen ekipler, şüpheli aracı Bursa girişinde bulunan polis kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, valiz içerisinde streç filme sarılarak saklanmış 10 kilo 200 gram uyuşturucu bulundu. Ekipler şüpheli Halil İ’yi göz altına aldı. Uyuşturucunun Bursa ve İzmir’de satılmak üzere getirildiği iddia edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli Halil İ, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, narkotik ekipleri, Yıldırım Anadolu Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda ise, torbacı Sevcem D’yi, bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Üzerinde 15 gram bonzai ele geçirilen Sevcem D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İHA

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