Bursa’da zehir tacirlerine darbe
Bursa’da polisin düzenlediği operasyonda 16 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde 2 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucu satacakları bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin Çeltikçi Köyü’ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 16 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler A.E. ve F.A. gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.