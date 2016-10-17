Bursa’da yol durumu
GEBZE-ORHANGAZİ-BURSA OTOYOL İNŞAAT YAPIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BURSA-YALOVA YOLUNDA BAZI KESİMLERDE TRAFİK SERVİS YOLUNDAN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANMAKTADIR.
-KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, İNEGÖL-BOZÖYÜK AYRIMI DOMANİÇ YOLUNDA SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI YAPDIĞINDAN OYLAT AYRIMINA KADAR 6750 MT.’LİK KESİMİNDE TRAFİK SERVİS YOLUNDAN SAĞLANMAKTADIR.
-BURSA- ESKİŞEHİR D-200 KARAYOLU İNEGÖL ÇIKIŞINDA KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, AVARLAR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİK SERVİS YOLUNDAN SAĞLANMAKTADIR.
-BURSA-ORHANELİ İL YOLU GÜZERGAHINDA YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİK BÖLÜNMÜŞ YOLUN DİĞER KESİMDEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANMAKTADIR.
-OSMANGAZİ İLÇESİ KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ ÜZERİNDE YOL İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ÇALIŞMA NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANMAKTADIR.
-OSMANGAZİ İLÇESİ EMEK AKPINAR MAHALLESİ VE ADNAN MENDERES MAHALLESİ 2. OKUL CADDESİ, 525. SOKAK VE HANCI CADDESİ ÜZERİNDE UEDAŞ TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. TRAKİK AKIŞI HAYAT CADDESİ VE HAKİMİYET CADDESİNDEN SAĞLANMAKTADIR.
-KÜÇÜKKUMLA MAHALLESİ İÇ YOLLARINDA ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANMAKTADIR.
-OSMANGAZİ İLÇESİ HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ KANAL CADDESİ’NİN DOBURCA CADDESİ İLEESEN CADDESİ ARASINDA KALAN KISIMDA BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANMAKTADIR.
SÜRÜCÜLERİMİZİN KENT İÇİ HIZ LİMİTLERİNE UYMALARI VE KONTROLLÜ SEYİR ETMELERİ, ÇALIŞMA YAPILAN GÜZERGAHLARDA DİKKATLİ VE DUYARLI OLUNMASI, TRAFİK İŞARET VE İŞARETÇİLERİNE UYMALARI, BİLGİ LEVHALARI İLE GÖSTERİLMİŞ ALTERNATİF GÜZERGAHLARI TERCİH ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.