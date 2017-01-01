Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada göre, yeni çipli kimlik kartı uygulamasına 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlanacağı duyurulmuştu.

Bursa’da da yeni kimlik kartları için başvurular yarından itibaren alınmaya başlıyor.

Yeni kimlik kartları için Nüfus Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de dağıtılmaya başlanacaktır. Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve ilimize bağlı 6 ilçe nüfus müdürlüğünde tüm teknik kontroller yapılmış olup, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumdadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir”.

KİMLİK KARTI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle;

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14/01/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamasına 02/01/2017 tarihinden itibaren ilimizde de geçilecektir. Kimlik kartı başvurusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımız tarafından, Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak ikamet edilen en yakın nüfus müdürlüğüne yapılacaktır. Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılacaktır.

2017 yılı kimlik kartı bedeli; değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilecektir. 30 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacaktır.

Kimlik kartını aldıktan sonra kaybedilmesi halinde kimlik kartı bedeli 32 TL dir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda Çağrı Merkezi (199) veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmekte olup, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Kullanılmakta olan nüfus cüzdanları yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacaktır Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KİMLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, “2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak” ifadelerine yer verildi.

CİNSİYET AYRIMI OLMAYACAK

Yeni uygulama ile birlikte, eskiden “Nüfus cüzdanı” olarak tanımlanan yeni cüzdanlar, “T.C. Kimlik Kartı” olarak ifade edilmektedir.

Nüfus Cüzdanlarının boyutu büyük iken, yeni kartların boyutu klasik banka kartı boyutlarında olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Para cüzdanına sığmayan kimlikler ise bu şekilde tarih olmuş olacak.

Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları ise artık tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYAN VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

KARTLARIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTINI KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.