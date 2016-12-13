Bursa’da yavru kediye polis şefkati

Bursa’nın İnegöl İlçesi Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli polisler, donmak üzereyken buldukları yavru kediye sahip çıktı.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altına indiği İnegöl’de, Bölge Trafik İstasyonu’nda görevli nöbetçi polisler, sabah Bölge Trafik Amirliği’nin kapısının önünde donmak üzere olan yavru kediye sahip çıktı. Yavru kediyi önce nöbet noktasındaki ısıtıcının yanına koyup ısıtan polisler, daha sonra aldıkları süt ve mamayla besledi.

Yavru kedi, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine teslim edilerek, merkeze götürüldü.

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