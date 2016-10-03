Bursa’da voleybol şöleni başlıyor

Cengiz Göllü’de heyecan başlıyor. Merhum Cengiz Göllü adına, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Cengiz Göllü Bayanlar Voleybol Turnuvası’, 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan turnuvaya, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yanı sıra geçen yılın şampiyonu Rusya’dan Proton Saratov, Azerbaycan’dan Azerrail Bakü, Bulgaristan’dan Maritza Plovdiv ve Yunanistan’dan Olimpiyakos takımları katılacak. Maçların tek devreli lig usulü oynanacağı turnuvanın basın toplantısı 4 Ekim Salı günü saat 14.30’da Ramada Otel’de gerçekleştirilecek.

Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

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