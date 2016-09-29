Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda narkotik köpeği Alfa, çöp kovası ve bacaya gizlenen uyuşturucuyu buldu. Ayrıca bir kadın kucağında bebekle adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yıldırım ilçesinin Beyazıt, Hacivat mahalleleri, Osmangazi’nin Mehmet Akif Ersoy, Ebu İshak, Demirtaş ile Küplüpınar mahalleri, Nilüfer’in Konak ve Gemlik’in Kumsuz mahallelerine operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramalarda 33 kök kenevir, 1 kilogram 621 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 36 gram bonzai, 62 adet ectasy, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet tabanca, şarjör, 2 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kameralara yansıdı. Şafak vakti kalabalık şekilde emniyetten çıkan ekipler, evlere baskın yaptı. Görüntülerde, narkotik köpeği Alfa, çöp kovasındaki uyuşturucuyu buldu. Daha sonra aynı odada yapılan aramada Alfa, bacaya gizlenen uyuşturucuyu da buldu.

Kucağında bebeği ile adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca bir kadının kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildiği görüldü.

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