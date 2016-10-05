Bursa’da tüp patlamasında yaralanan kadından kötü haber
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tüp patlamasında ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı.
Olay, 7 Eylül tarihinde Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. 67 yaşındaki Şenay Ş., tencereyi ocağa koyup çakmağı yaktığı sırada patlama oldu. Mutfak savaş alanına dönerken, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadının imdadına komşuları yetişti.
Hemen İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenay Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 25 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak : İHA