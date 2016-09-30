Bursa’da su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, Osmangazi İlçesi’nde, 3 – 30 Ekim tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre; yapılacak çalışmalar nedeniyle, Osmangazi İlçesi Altınova, Küçükbalıklı, Yeşilova, Kemerçeşme ve Başaran mahalleleri ile civarında, 3 Ekim Pazartesi günü ile 30 Ekim Pazar tarihleri arasında ve 08.00 ile 19.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebileceğini bildiren yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

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