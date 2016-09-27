Bursa’da sporcuya bir destek daha

Altyapılardaki sporcularının daha iyi eğitim almalarını sağlamak ve tam donanımlı sporcular ortaya çıkarmak için önemli anlaşmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Nova Eğitim kurumları ile de Voleybol Akademisi´nin temellerini attı.

Voleybolda Sultanlar Ligi´nde 4 sezondur başarılı bir performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapısını daha da güçlendirecek bir hamleye imza attı. Yerel liglerde başarıyla mücadele eden, Türkiye şampiyonalarında da kupalar kaldıran Bursa temsilcisi, okul kulüp işbirliğinde de güçlenmek adına Nova Okulları ile protokol imzaladı. A takımın başarılarının yanı sıra alt yapısıyla da parmak ısırtan yeşil beyazlılar Türkiye ve uluslararası arenada adından daha fazla söz ettirmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri’nde düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Nova Okulları arasında protokol imzalandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, “Lise çağındaki sporcularımız için Nova Eğitim kurumları ile önemli bir protokol imzaladık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin desteği ile daha çok çocuğa ulaşabilmek ve ulaştığımız çocuklarımızın daha iyi eğitim almalarını sağlamak adına Nova okulları ile yaptığımız anlaşma Bursa’mıza ve voleybola önemli başarılar getirecektir” diye konuştu.

Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal da anlaşmanın mutluluk verdiğini ifade ederek, “Bizler eğitimi bir bütün olarak görüyoruz. Eğitimin bir kolu olan sporda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile partner olmak çok önemli. Bizler bundan sonra Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının eğitimine katkı koymaya çalışacağız. Bize güvenen yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Voleybol Akademisinin Temelleri Atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz da “Başkanımız Recep Altepe’nin de dediği gibi Bursa’nın bir spor kenti olması ve bu vizyonun ortaya çıkmasında çocukların sadece spor yapması değil, onları hem kültürel hem de eğitim alanında ulaşabilecekleri en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçemizde birer ‘Voleybol Akedemi’si kuracağız. Nova okulları ile yapmış olduğumuz bu protokolle de Voleybol Akademisi’nin temellerini atmış olduk. Hedefimiz çocuklarımızın daha iyi eğitim alıp akademik kariyer yapmalarını sağlamak. Bizim için bu önemli. Teknik alt yapımız hazır. Üç merkez ilçemizde Voleybol Akademisi Spor Okullarımızı açacağız, çocuklarına spor yaptırmak isteyen aileleri davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Genç Takım Kaptanı Yaren Hatipoğlu ise akademik kariyere önem veren sporcular olarak yapılan bu anlaşmanın genç sporcular için çok önemli olduğunu ifade etti.

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