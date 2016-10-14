Bursa’da savcıya Bylock gözaltısı

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock programı kullandığı tespit edilen 1 savcı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ‘Bylock’ isimli programı kullandıkları belirlenen 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bursa’nın Mudanya ilçesinde savcı Emre Aslantosun’un Bylock sistemini kullanıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Aslantosun, açığa alındı. Bu sabah saatlerinde savcının Mudanya’daki adresine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aslantosun’u gözaltına aldı.

Kaynak : İHA

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