Bursa’da şantiyede korkunç yangın
Bursa’da bir inşaat firmasının şantiyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Yangın sebebiyle aksayan metroseferleri, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk bölgesinde bir inşaat firmasının şantiyesindeki işçi barakalarında saat 1400 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman sebebiyle metro seferleri durduruldu. Vatandaşlar İzmir yolu güzergahında otobüslerle taşındı. Yangının söndürülmesinin ardından 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından aksayan metro seferleri yeniden başladı.