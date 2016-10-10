Bursa’da sağlık kurumlarında çalışanlara FETÖ gözaltısı

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında hemşire, sağlık memuru ve avukatların da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin Bursa’daki sağlık kurumlarındaki yapılanması deşifre edilerek, örgüt menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren çalışanların yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında hemşire, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sağlık memuru ve avukatların da bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, söz konusu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyale el koydu.

Aynı soruşturma kapsamında, 3 Eylül ve 21 Eylül’de yapılan operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 10’u tutuklanmıştı.

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