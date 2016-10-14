Bursa’da otizmli çocukların aileleri ve eğitimcileri atölyede buluştu

Mina Otizmle Yaşam Derneği, Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle, otizmli çocukların ailelerine, problemlerle başa çıkma stratejisi başta olmak üzere farklı konularda bilgilerin verildiği Otizm Eğitim Atölyesi düzenlendi.



Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, kapılarını bu kez otizmli çocukların aileleri ve eğitimciler için açtı. Nilüfer Belediyesi ve Mina Otizmle Yaşam Derneği işbirliğinde Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Deniz Yılmaz’ın eğitmenliğinde, otizmli çocukların aileleri ve eğitimciler için iki günlük atölye düzenledi. Otizmli çocukların ailelerinin katıldığı eğitimlerin ilk gününe Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Günay ile Mina Otizmle Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Cihan Kılıç yer aldı.

Otizm Eğitim Atölyesi’nin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Günay, otizmlilerin çok özel bireyler olduklarına dikkat çekerek çocukların eğitiminde çaba gösteren herkese Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür etti. Mina Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Canan Cihan Kılıç da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Her yıl 68 çocuktan birinin otizmli olarak doğduğunun altını çizen Dernek Başkanı Kılıç, “Biz otizm camiası olarak, 68 çocuktan birisi otizmli olarak doğuyorsa ve sayıları çok hızlı artıyorsa mutlaka aileleri olarak bir şeyler yaparak devlet kurumlarını harekete geçirmeliyiz. Dolayısıyla otizm eylem planı dediğimiz bizim aslında hayat kurtarıcımız.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak için #adımadımotizm dergisini halka hizmet olarak dağıtıyoruz. Devletin bizim gibi STK’lara hiçbir desteği yok. Ayakta kalmaya çalışırken diğer bir taraftan da hem kurumları, hem de ailelere eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz ikinci eğitim programında Tohum Otizm Derneği ile atölye çalışması gerçekleştiriyoruz ve ‘Birlikten kuvvet doğar’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Canan Cihan Kılıç, Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey adına Başkan Danışmanı Osman Günay’a teşekkür plaketi verdi.

Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salon’da gerçekleştirilen atölyenin ilk gününde Deniz Yılmaz, otizmli çocukların ailelerine ‘Otizmli çocuklara yeni beceri ve davranış kazandırma, problem davranışlar ve başa çıkma stratejileri, otizmli çocuklara özbakım becerilerinin öğretimi konusunda bilgiler verdi.

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