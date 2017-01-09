Bursa’da okullar tatil mi?

“Bursa’da yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi, okul var mı?” sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler aşırı yüklenince Bursa Valiliği’nin internet sitesi çöktü. Peki, Bursa Valiliği’nden beklenen kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar?



“Bursa’da yarın okullar 10 Ocak Salı günü okullar tatil edildi mi, Bursa Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?”

Yoğun kar yağışından sonra bu soruların yanıtını arayan veliler ve öğrenciler akın edince Bursa Valiliği’nin internet sitesi çöktü.

Şu dakikalarda Bursa Valiliği’nin internet sitesine erişim güçlükle sağlanabiliyor.

Zaman zaman siteye hiç girilemiyor.

Bursa Valisi İzzettin Küçük’e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj gönderen öğrenciler ve veliler okulların tatil edilmesi çağrısı yaptı.

Ancak Bursa Valiliği’nden beklenen kar tatili açıklaması gelmedi.

Bursa’da yarın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde okullar tatil edildi.

Bursa Valiliği merkez ilçeler için son dakika kar tatili açıklaması yapmadı.

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