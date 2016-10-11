Bursa’da okuldaki yemek krizine çözüm bulundu

BURSA’da öğrencilerin öğle tatilinde okul dışına çıkışlarının yasaklanması nedeniyle velilerin tel örgüler arasından yemek servisi yaptığı Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’ndaki sorun çözüldü. Veliler bugünden itibaren izin belgeleriyle çocuklarını karınlarını doyurmak için 40 dakikalığına okuldan aldı.

Merkez Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi’nde velilerin tel örgüler arasından yemek servisi yaptığı Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda verilen izin kağıdıyla çocuklar anne ve babaları tarafından 40 dakikalığına okuldan alındı.

Okulun aylık 110 lira tutarındaki yemek hizmetini istemeyen, kantini de pahalı bulan bazı veliler çocuklarını okuldan alıp evlerine götürürken bazıları ise yine okul yanlarında bulunan lokanta, kafeterya, park gibi yerlerde karınlarını doyurdu. Artık öğrencilerini tel örgüler arasından doyurmayacaklarını söyleyen veliler, “Artık çocuklarda rahatladı bizlerde. Keşke bu uygulamayı daha önceden uygulasalardı” dedi.

Kaynak : DHA

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