Bursa’da okul çevrelerinde sıkı denetim

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri okulların çevresinde kuş uçurtmuyor.



Bursa-Ankara yolu üzerinde ve kırsal mahallelerde kontrollerini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliği için de çalışıyor.

Trafik, motosiklet ve asayiş timleri, kırsal mahallelerdeki ilk, orta ve liselerde taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma ekipleri, İnegöl’ün çeşitli noktalarından gelen iki binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampusu girişinde kampus çevresine gelen şahıslara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı. Öğrenci servisi yapan araçları tek tek durduran ekipler, evrak kontrolu ve araçlarda arama yaptı.

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