Bursa’da öğretmen ebediyete şehit gibi uğurlandı

Bursa’da görev yaptığı okulun bahçesinde geri manevra yapan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 51 yaşındaki ilkokul öğretmeni göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir çocuk annesi Seval Şahin’in Türk bayrağına sarılı tabutunu mezarlığa kadar mesai arkadaşları taşıdı. Adliyeye sevk edilen servis minibüsü şoförü de tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Herkül Sokak’taki Sadi Etkeser İlkokulu’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 2-H sınıfı öğretmeni 51 yaşındaki Seval Şahin, okulun bahçesinde geri manevra yapan Hasan S.’nin kullandığı 16 S 1007 plakalı servis minibüsünün altında kalarak ağır yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldular.

Türk bayrağına sarılı tabutunu öğretmen arkadaşları taşıdı

Sınıf öğretmeni Seval Şahin bugün baba ocağı Kestel İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Talihsiz öğretmenin Kestel Merkez Camiindeki cenaze merasimine Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kazım Sarnık, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Numan Şeker’in yanı sıra Sadi Etkeser İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seval Şahin’in öğretmen arkadaşları, meslektaşları hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Cenazeye Seval Şahin’in eski eşi Musa Yaman ile oğlu Mehmet Yaman da katıldı. Talihsiz öğretmenin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktüler. Mesai arkadaşlarının omuzlarında Kestel İlçe Mezarlığına kadar taşınan Şahin’in cenazesi burada toprağa verildi.

“Okul bahçesine servis minibüsünü almak hangi akla hizmettir anlamış değiliz”

Cenaze sonrası konuşan Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Kazım Sarnık konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Sözün bittiği yerdeyiz. Öğretmenlerin ve yüzlerce öğrencinin birlikte yaşadığı küçücük bahçelere koca koca servis minibüslerini, otobüslerini almak hangi akla hizmettir ben buna şaşıyorum” dedi.

Sarnık OHAL kapsamında veliler bile bahçe içerisine alınmazken bu servis minibüsleri nasıl oluyor da içeriye alınıyor sorusuna, “Gerekçe olarak öğrencilerin araçlara dışarıda inip binmelerinin daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Dışarıdaki tehlike bir şekilde önlenebilir. Okul önündeki park etmiş araçlara emniyet izin vermeyip buraları sadece servis minibüslerine tahsis edebilir. Gelişi güzel parkların önüne geçilirse öğrenciler rahatlıkla okul önlerinden servislerine binebilirler. Okul bahçesi sürücü eğitim alanı değil ki bu vahim olay olsun. Milli Eğitim Bakanlığı bu konudaki genelgelerini ve ihale şartnamelerini tekrar gözden geçirmeli. Geri görüş kameraları bu kadar pahalı cihazlar değil. Bu araçlarda olması gerekir. Her şeyden önce servis araçlarının hız sınırlarına uymadığı şikayetlerini alıyoruz. Velilerimizden bunların tedbirlerinin biran önce alınmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen servis minibüsünün sürücüsü Hasan S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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