Bursa’da öğrenci servislerine sıkı kontrol

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki öğrenci servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.



İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, sorumluluk bölgelerindeki okullara öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

Ekipler, İnegöl’ün çeşitli noktalarından gelen iki binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu önünde uygulama yaptı.

Kampusa öğrenci getirip götüren servis araçlarını tek tek durduran ekipler, trafik ve tescil belgesi, sigorta, emniyet kemeri, öğrenci sayısı, öğrenci dışında yolcu olup olmadığı gibi hususları kontrol etti. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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