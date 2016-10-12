Bursa’da öğrenci evine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Düzce merkezli Bursa dahil 8 ilde hakkında yakalama kararı çıkartılan 19 üniversite öğrencisinden 6’sı adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında Bursa’da bir öğrencinin evinde arama yapıldı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Düzce’nin yanı sıra İzmir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bitlis’te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Düzce’de 7, Bursa’da bir öğrencinin evinde arama yapıldı.

Aramalar sonrasında Düzce Üniversitesinin (DÜ) farklı bölümlerinde kaydı bulunan ve terör örgütünün şifreli mesajlaşma sistemi “ByLock”u kullandıkları tespit edilen 19 öğrenciden T.E, M.E.Y, S.Ö, Y.P, E.T, M.K, O.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.E.Y, S.Ö, Y.P, E.T, M.K, ve O.Ç. adliyeye sevk edildi.

Bursa’da gözaltında bulunan E.Y. ile T.E’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında haklarında gözaltına kararı bulunan 11 öğrenciyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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