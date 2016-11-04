Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı sanayi envanteri kapsamında il genelinde Organize Sanayi Bölgeleri dışında faaliyet gösteren 2 bin tesis tek tek incelenerek çevre ve insan sağlığına etkileri değerlendirildi. Bu kapsamda, kirletici özelliği yüksek olan 503 adet 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin 147’sinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olduğu, 107 tesiste ruhsat çalışmalarının devam ettiği, ruhsatsız faaliyet gösteren 249 adet 1. Sınıf tesiste denetim yapılması gerektiği tespit edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir işletmenin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden faaliyette olduğunun en önemli göstergesi olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının tüm işletmelerce alınması için denetim faaliyetlerini arttırdı. Özellikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 249 tesiste denetim faaliyetlerine başlandı.

Ocak 2016 – Ekim 2016 tarihleri arasında Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Keles ilçelerindeki 130 tesiste denetimler tamamlanırken, bu kapsamda 60 işletmenin ruhsat almasına yönelik çalışmalara başlandı. Envanter çalışması kapsamdaki 22 tesis başta olmak üzere toplamda 57 tesis de çevre ve halk sağlığına oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Sanayi tesislerinin çalışmalarını Çevre Kanunu kapsamında yürütüp yürütmediğini kontrol etmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yapılan denetimlerde işletmeler; ÇED yönetmeliği, Çevre izni, Su Kullanımı, atık su ve atık durumu gibi 12 farklı başlıkta denetleniyor. Çevre mevzuatının daha etkin uygulanması için sanayi tesislerine verilen izinlere uygunluğu incelenmektedir.

Denetim faaliyetlerinde tespit edilen olumsuzluklar yetki ve sorumluluk alanına göre ilgili kuruluşlara (Çevre ve Şehircilik İl Md. BUSKİ Genel Md.), tesisinin 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese olması durumunda kontrol ve denetimlerinin yapılması amacıyla ilçe belediyelere bildiriliyor.

Ayrıca şehir içinde faaliyet gösteren fakat ruhsatlandırılması mümkün olmayan işletmelerin de şehirden uzak çevresel tedbirleri alınmış bölgelere taşınmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Çevrenin korunması ve sanayi tesislerince gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetimler Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Karacabey, Yenişehir ilçelerinde de devam edecek.