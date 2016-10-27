Bursa’da nefes kesen tatbikat

Bursa Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Bursa Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.



Tatbikatta Bursa AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE aktif olarak, Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü gözlemci olarak katıldı. Tatbikatta senaryo gereği yaşanan 6,4 depremin ardından teknik atölyede göçük, 3.katta bulunan hasta odasında yangın ve çatıdan düşen bir kiremitle başından yaralanarak hastane bahçecinde baygın vaziyette bulunan kişilere müdahale yapıldı.

Kısa süreli yaşanan panik havasının atlatılmasından HAP Yönetim Ekibi hızlı bir şekilde toplanmış, saha bilgilendirmesi, eksik tespiti, mevcut personelle görev dağılımı yapılarak sahaya dağılırken, gerekli yerlere haber verilerek en kısa zamanda müdahaleye başlandı. Bursa AFAD ekipleri göçük altında kalanlar için kurtarma çalışmalarına başlarken, yangına ilk müdahaleyi bir hemşire yaparak itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri hastayı camdan kurtarırken, çatıdan düşen kiremitin düşmesiyle başından yaralanan bir kişiye de acil servisten gelen sağlıkçılar müdahale etti.

Yatan hastaların tahliye edilmesini vatandaşlar ilgi ile izlerken Hastane Yöneticisi Dr. Halil Karahan, “Ülkemiz bilhassa Bursa deprem kuşağı bölgesinde yer aldığından afetlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, personelin bu gibi afetlere karşı eğitildiğini” söyledi.

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