Bursa’da mübadele sergisi ile geçmişe yolculuk

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya temsilciliği üyesi ve kendisi de bir mübadil torunu olan fotoğraf sanatçısı Fatoş Pekseren, sergilediği resimlerle mübadille anıları tazelendi.



Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde açılan resim sergisi yoğun ilgi gördü. Resim sanatçısı Fatoş Pekseren bugün ilk sergisini Mudanyalılarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Pekseren, “Yeni nesiller aile büyüklerinin geçmiş yaşamlarını en iyi şekilde öğrenmek ve yaşadıkları ortamları görmeleri açısından çok güzel bir sergi oldu. Eski yaşanmışlıklar günümüzde unutulmaya başlamış, eski değerlerimizi ve geleneklerimizi kaybediyoruz. Çocuklarımıza günümüz gençliğine geçmişi anlatmıyoruz. Oysa burada yaşanan büyük acılar var, bir nesil anlatmamayı seçmiş, ikinci nesil ilgilenmemiş, üçüncü nesil ise günümüzde hatırlamaya anlamaya çalışıyor” dedi.

Mudanya konulu bu sergide üçüncü kuşak Mübadiller kendilerinden bir şeyleri mutlaka bulup yakaladığını ifade eden Pekseren, “Bundan daha güzel bir duygu ne olabilir. Önümüzde ki günlerde, sergilediğim resimlerin yer aldığı bir kitabımın son hazırlıklarını yapıyorum. O kitapta çok şeyler bulacak ve çok hüzünleneceksiniz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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