Bursa’da kötü kokuya çözüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında kötü koku şikayetlerinin yaşandığı bölgelerde koku ölçümleri yapıldı. TÜBİTAK tarafından yapılan ölçümlerin ardından analiz çalışmalarına başlanırken, sonuçlara göre koku önleme çalışmalarına başlanacak.



Bursa’daki koku kaynaklarının tespiti ve koku problemlerinin çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında protokol yapılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığında yapılan toplantıya istinaden özellikle şikayet noktaları ve koku kaynakları göz önünde bulundurularak nokta ve ölçülecek parametreler belirlendi.

Balat, Geçit, Özlüce gibi koku şikayetlerinin yoğun olduğu problemli olan 38 noktadaki ölçümlerin yapılması için TÜBİTAK’la işbirliği yapıldı. TÜBİTAK uzmanları tarafından sorunlu görülen tüm noktalardaki ölçümler tamamlandı. Analiz çalışmaları sürerken, analizlerin sonuçlarına göre koku önleme çalışmalarına start verilecek.

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