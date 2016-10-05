Bursa’da korkunç kaza!
Bursa’da, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudanya Yolu Geçiti kavşağında, Oğuzhan Yıldırım yönetimindeki 16 GL 863 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarında çöp toplayan Ali Osman D. yönetimindeki 16 YS 964 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yıldırım ve yanında bulunan Mertcan Özkasapoğlu ile Şükrü Can Eser (17) otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince çıkarılan Şükrü Can Eser, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Yıldırım ve Özkasapoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Eser’in ise hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından 2 saat trafiğe kapanan Mudanya yolu, otomobil ve çöp kamyonun çekici marifetiyle kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan, çöp kamyonunun şoförü Ali Osman D, gözaltına alındı.