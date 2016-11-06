Bursa’da korku dolu anlar

Bursa’da, gezmek için Uludağ eteklerine çıkan ve dönüşte yollarını kaybeden 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde oturan Alper Kurucay (36) ve Evren Gündüz (35), hafta sonu gezmek için Uludağ eteklerine çıktı. Dönüşte kaybolduklarını anlayan Kurucay ve Gündüz, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve AKUT Arama Kurtarma Ekipleri, Kurucay ve Gündüz’ü bulabilmek için yaklaşık 4 saat arama yaptı.

Yapılan aramalar sonucunda Kurucay ve Gündüz, kendilerine ulaşan ekiplerce güvenli bir şekilde Mesken Mahallesi’ne getirildi.

İlk kontrolleri yapılan Kurucay ve Gündüz’ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail