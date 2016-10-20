Bursa’da kızak kazasında kızını kaybeden anneye hapis şoku

Bursa’da, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği kızak kazasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.



Kızaktan düşen küçük kız öldü

Olay, 25 Ocak Pazar günü Uludağ’da meydana gelmişti. Bir kamu kurumunda memur olan Ceyda U. (35), kızları Zeynep (13) ve Elif (7) ile birlikte sömestr tatilinde Uludağ’a geldi. İsmail T.’ye (40) ait kızak kiralama yerine giden Uymuşlar, personel olarak çalışan Bahadır G.’den (36) kızak kiralamak istedi. Bahadır G.’nin pistlerin bozuk olması sebebiyle kızakları kiraya vermeyeceklerini söylemesi üzerine, anne Ceyda U. ısrar edip, 20 lira karşılığında kızak kiraladı. Bahadır G., kendi pistlerinin kapalı olması üzerine, anne ve kızlarını ikinci bölgedeki Bülent T.’ye (58) ait kızak pistine gönderdi. Kızları ile birlikte 250 metre uzunluğundaki piste giden Uymuşlar, kızak yapmaya başladı. Pistin eğimli olması sebebiyle kızağın hızlanması üzerine, Uymuşlar kontrolünü kaybetti. Zeynep kızaktan düşerken, anne Ceyda ile Elif U. 5 metre yüksekliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Kafasını kayaya çarpan küçük kız Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından verilen otopsi raporunda, küçük kızın, ‘tramvaya bağlı iç kanama’ neticesinde öldüğü bildirildi.

Anne de kusurlu sayıldı

Bilirkişi raporuna göre, kazanın meydana geldiği kızak pistinin işletmecisi Bülent T.’nin gerekli güvenlik tedbir almadan kızak pistini işletmesi, Ceyda U.’ya kızak kiralayan İsmail T. ile Bahadır G.’nin uygun olmayan denetleme ve güvenlik tedbiri almadan ücret karşılığı kızak kiraya vermesi sebebiyle kusurlu oldukları bildirildi. Raporda, annenin ise kusursuz olduğu ifade edildi. Savcılık ise, annenin gerekli özen ve dikkati göstermediğini iddia etti.

18’er yıl hapisleri isteniyor

Anne Ceyda U. hakkında ‘taksirle ölüme sebep olma’ suçundan 2 ile 15 yıl, diğer şüpheliler Bülent T., Bahadır G. ve İsmail T. hakkında ise ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya’ sebebiyet verme suçlarından 2 ile 18 yıl arası hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmaya Bahadır G., Bülent T. ve İsmail T. ile Ceyda U.’nun avukatları katıldı.

Sanık Bahadır G., “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay tarihinde İsmail T.’nin kızak ve motor kiralama iş yerinde eleman olarak çalışıyordum. Olay günü Karayolları çalışma yapmıştı. Bizim pist bozuk olduğu için kızak kiraya veremiyorduk. Sanık Ceyda U., gelip benden kızak kiralamak istedi. Ben de pistin bozuk olması sebebiyle kiralık kızak veremeyeceğimi söyledim. Bana, çocukların hevesini kırma, bize yardımcı ol dedi. Ben de vicdan yaptım. Başkasına kızak vermediğim halde, Ceyda’ya 20 lira karşılığında kızak verdim. Kazanın nasıl ve nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.

Bülent T. ise “Benim kullandığım yer 15 metre genişliğinde. Burayı ağ ile çevirmiştim. Olayın meydana geldiği yer benim kullandığım ya da kiraladığım yerin dışındadır” diye konuştu.

“Çığlık atarak yardım istediğimi hatırlıyorum”

Anne Ceyda U., bilirkişi raporundaki ifadesinde şunları söyledi:

“Küçük kızak bulamadığım için normal bir kızak kiralamak istedim. O da bana kazanın olduğu yeri göstererek, ‘Bu alan bizim bölgemiz, burada kaymak zorundasınız’ dedi. 20 lira karşılığında kızağı kiraladım ve memuriyet kimliğimi verdim. Daha sonra ben ve iki kızım kızağı binerek aşağı doğru kamaya başladık. Bizim gibi o bölgede kayan çok insan vardı. Kızağın hızı artınca ben kontrolümü kaybetmeye başladım. Orada bulunan birkaç kişiye çarptım. Bunun üzerine büyük kızım kızaktan düştü ve yuvarlandı. Etrafta tabela ve file yoktu. İleride bir tümsek olduğunu gördüm. Tümseğe geldiğimizde duramadım ve 3-4 metre aşağıdaki dere yatağına düştük. Düştüğümüz yerde kaya parçaları vardı. Kızımın durumu çok iyi değildi. Sonra çığlık atarak yardım istediğimi hatırlıyorum. Bu kazanın yaşanmasında ihmali olan kişi ve kurumlardan şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, olayla alakalı keşif yapılmasına, Nihat D.’nin şahit olarak dinlemesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail