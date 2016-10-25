Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan ve uzun vadede tüm Bursa için düşünülen, kentsel dönüşümün en büyük örneği olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, büyük bir hızla devam ediyor. Bursa’nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verecek, kent siluetini koruyarak dönüşümün önünü açacak ilk proje olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3. Etap temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile atıldı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, rezerv alanda bin 773, riskli alanda 344 olmak üzere toplam 2 bin 177 konut ve 192 ticari alandan oluşacak. 4 etap halinde gerçekleştirilen rezerv alan proje çalışmasında ilk harç 13 Ekim 2015’te atılmıştı. Toplam 42 hektar alanda hayata geçirilen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci, ikinci ve dördüncü bölümündeki çalışmalar son sürat devam ederken, Osmangazi Belediyesi, vakit kaybetmeden projenin üçüncü bölümündeki inşaat çalışmalarını da başlattı.



Toplam 622 konut ve 35 ticari alanın yer alacağı üçüncü bölümde 131 adet 2+1, 459 adet 3+1, 32 adet 4+1 daire yer alıyor. Harput-Akyükselen inşaat tarafından gerçekleştirilecek 3. kısımda, yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşam alanını yepyeni mimari çizgilerle yorumlayan eşsiz bir proje ortaya çıkıyor. Sosyal yaşamın vazgeçilmezi olan yeşil alanlar, eğitim ve ibadet alanları, ticaret alanları ile meydanlar bu projede de değerini buluyor.



Temel atma töreninde konuşan Özhaseki, mazeret değil hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti. Özhaseki, “Türkiye’de pek çok belediyeyi aynı fikirde göremiyoruz. Bir grup belediye var ki hala zihinlerinin altında çarpık ideoloji yatıyor. İşte 25 tane belediyeye kayyum atandı. Niye kayyum atandı. Bakın 7 Haziran seçimleri öncesinde oradaki özellikle militan grup kendi belediye başkanlarıyla birlikte çukurlar kazıp savaşmak için hazır beklemeye başladılar. Güya biz tek başına iktidar olmayacağız, koalisyonlara mahkum olacağız, bir zaaf doğacak, o sırada da kendileri istediklerini yapacaklar. Öz yönetimler ilan ettiler. PKK’nın paçavralarını asmaya başladılar. Düşündeki parçayla aşağıdakini birleştirip, şimdi biz orada koridor oluşturduk ya oraları da alacaklar, bir devlet kuracaklar. Bu dışarının istediği bir şeydi. Besledikleri militanlar bunları yapmaya çalıştılar. Allah’a çok şükür ki biz o başkaldırıyı bastırdık, canlarını okuduk hem de bitirdik. Şimdi gidip inlerinde bombalıyoruz yok edeceğiz. İnşallah şehit haberleri de almaz olacağız” dedi.



Belediyelere kayyum atanmasını eleştiren ana muhalefet partisine tepki gösteren Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

“Sonra da belediyelerine el koyduğumuzda ana muhalefetle birlikte bağırmaya başlıyorlar, ‘demokrasiyi askıya alıyorsunuz’ diye. El insaf, demokrasiyi niye askıya alalım. Kimse Bursa’nın belediyelerine buraya gelip el mi koyuyor, Osmangazi Belediyesi’ne bir şey diyen mi var? Hiçbir gemi kaptanı bilet aldı diye yolcunun gemiyi delmesine izin vermez. Denizin ortasında gemi deldirilmez. Belediye başkanının suç işleme özgürlüğü yok. ‘Altyapı yapacağım, size hizmet edeceğim’ diye geliyor. ‘Kandil’e para göndereceğim’ diyen birisi var mı? Şimdi kayyumlar orada işbaşındalar.”



Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terörle mücadele sırasında zarar gören evlerin yapıldığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “O teröristler birçok tarihi eseri de mahvettiler. Camileri, kiliseleri de yıktılar. Orada insanların evlerine girdiler çatışma alanı yaptılar. Eşyalarını yaktılar, yıktılar, mahvettiler. Evlere başladık, 3 ay sonra mesela Sur tarafında evleri teslim edebiliriz. Birçok yerde 30 binden fazla insanımızın evlerini 1 senede teslim edeceğiz inşallah. Diyeceksiniz ki ‘niye bu kadar özeniyorsunuz oralara?’ Orada devlet teröristlere o kudretli tokadını vurdu, ses çıkaramaz hale geldi. Ama masum olan vatandaşın zararlarını karşılama, yaralarının sarılma sırası. Oradaki insanların günahı yok. Çatışma olurken onlara dedik ki ‘çıkın, bu teröristlerle bizi karşı karşıya bırakın. Biz bunların canına okuyacağız’ dedik, vatandaş sessizce çıktı. Onların evi yıkılmış ve mahvolmuşsa, devlete düşen şimdi o yaraları sarmak” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Kentsel dönüşümün asıl amacı depreme dayanıklı ve günümüz yaşam koşullarına uygun yaşam alanları oluşturmak. Bu gaye doğrultusunda hareket eden Osmangazi Belediyesi, kimsenin mağdur edilmediği, kimseye rant sağlanmadığı gerçek bir dönüşümü hayata geçirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Bunun için de, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmaları ilk olarak rezerv alanından başlatıp, elde edilecek konutlara taşıma sistemi ile hiç kimseyi başka bir mahalleye taşınmak zorunda bırakmadan bu konutlara taşıyarak, tüm Soğanlı’yı ve Osmangazi’yi ‘domino etkisi’ ile dönüştürmeyi hedefliyor” dedi.



Konuşmaların ardından kentsel dönüşümün 3. etabının temeli törenle atıldı