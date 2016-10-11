Bursa’da kayıp alarmı

BURSA’da 20 gündür kayıp olan 71 yaşındaki Mustafa Kabadayı, Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ekipleri karadan sonra havadan da aranmaya başlandı. Karadan, ATV ve arazi araçları ile arama yapan ekipler, havadan da paramotor ve helikopter kamera ile bölgeyi tarıyor.

Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Köyü’nde ikamet eden 2 çocuk babası Mustafa Kabadayı, 22 Eylül günü köydeki evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Durumu fark eden çocukları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin 20 gündür aramasına rağmen bulunamayan Kabadayı için arama ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Nilüfer Arama ve Kurtarma ekipleri, Akçalar, Gölyazı, Karaağaç, Fadıllı, İkizce ve Alaattinbey Köyleri’nde günde 10 saat arama yapıyor.

ATV ve arazi araçlarıyla karada, ormanlık alanda ve tarlalarda arama yapan ekipler, Kabadayı’ya ulaşmak için şimdide paramotor ve helikopter kamera ile havadan tarama yapıyor.

Mustafa Kabadayı’yı arama çalışmaları devam ediyor.

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