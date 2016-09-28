Bursa’da karısını bıçaklayan sanığa 13 yıl hapis

Bursa’nın Gemlik ilçesinde karısını bıçaklayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Olay, 5 Ağustos 2015 yılında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Karataş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Tartıştığı eşi Vahide İ.’yi (54) sırtı ve birçok yerinden bıçaklayıp boğarak öldürmek istediği iddia edilen Naif İ. (64), 2 gün sonra polise giderek teslim oldu. Emekli işçi Naif İ., sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra Naif İ., 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından tutuklandı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Naif İ. hakkında ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit, kötü muamele’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan toplam 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan dava sonuçlandı. Vahide İ. hakkında ise, boğuşma sırasında eşini yaraladığı iddiasıyla ‘silahla eşe karşı yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istendi. Duruşmada Naif İ., Vahide İ. ve avukatları hazır bulundu. Vahide İ., daha önceki duruşmada, 34 yıllık evli olduğunu, eşinin kendisine sürekli baskı uyguladığını iddia ederek, “Kocamın huyunu bildiğim için daha önceden hazırladığım yemeği masasına koydum. Çay koymak için mutfağa gittiğim sırada arkamdan gelip çatalı tencerenin üzerine fırlattı. Daha sonra abdest almaya gittiğim banyoda, arkamdan gelip, sırtıma bıçakla vurmaya başladı. Bağırdım, ağzımı kapattı. Sürekli sırtıma bıçak vurmaya devam ediyordu. Bir arada kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde göğsüme oturmuş, boğazımı sıktığını gördüm. Çok kötü idim. Oğluma haber vermiş komşularım. Oğlum içeri girince beni banyoda kanlar içende yerde bulmuş. Gözümü hastanede açtım. O anı hatırlamak istemiyorum” demişti.

“Eşim bana yıllarca eziyet etti”

Vahide İşenç, son sözünde şunları söyledi:

“Eşim bana yıllarca eziyet etti. Özgür irademi elimden aldı. Beni aşağılayıp, iftira atmıştır. Aynı zamanda oğlum hakkında da FETÖ üyesi olduğuna ilişkin iftirada bulunmuştur. Buna ilişkin belgemi mahkemeye veriyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim.”

Sanığın avukatı ise, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

“Beraatımı talep ediyorum”

Mahkemece son sözü sorulan sanık Naif İ., “Ben savunmamı yazılı olarak hazırladım. Mahkemenize ibraz ediyorum. Gururumla oynandı. Yakınlarımın yanında rencide olmam beni huzursuz etti. Akciğer kanseri ve 64 yaşındayım. Sicilim tertemizdir. İnsanlara karşı saygılı olarak yaşadım. Ben vicdanen rahatım. Beraatımı ve lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

13 yıl 6 ay hapis

Mahkeme heyeti, son sözlerin ardından duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Naif İ.’ye kasten öldürme suçu sabit görüldüğünden önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı 18 yıla indirdi. Daha sonra mahkeme heyeti, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğinden sanığa indirim uygulayarak 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Vahide İ. hakkında ise, kocasına karşı yaptığı bıçaklı eylemden dolayı 121 gün adli para cezası verildi. Bu ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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