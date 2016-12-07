Bursa’da kar lastiği denetimi başladı

Bursa’da, kış lastiği mecburiyetinin başlaması ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde kontrollere başladı.



Ekipler, Çekirge ve Kükürtlü Caddesi’nde ticari araçları tek tek çevirdi.

Yapılan kontrollerde araç sürücülerinin tamamına yakınının kış lastiği kullandığı belirlendi.

Trafik ekipleri, lastikleri kontrol etmeyi de ihmal etmedi.

Polisler, lastiklerin üzerinde bulunan M+S işareti ile birlikte ellerindeki özel ölçü aletlerini de kullanarak diş derinliğini tespit ettiler.

Ticari araç sürücüleri ise kar lastiklerini mecburiyetin başladığı 1 Aralık’tan önce taktırdıklarını ve bu tür uygulamadan memnuniyet duyduklarını söylediler.

Öte yandan kar lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine 609 lira ceza kesileceği öğrenildi.

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